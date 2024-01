Grosseto | 14enne vittima del branco | mano fratturata e sigarette spente sul volto

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 Lo avrebbero accerchiato dopo averlo seguito per almeno mezz’ora. Prima qualche provocazione e poi sarebbero passati a spinte, calci e pugni, arrivando anche asuldell’aggressione undi. Ad agire sarebbe stato un gruppo di quattro adolescenti, poco più grandi della, tutti italiani. E’ quanto avvenuto sulle Mura di, nella zona tra il Cinghialino e il bastione della Cavallerizza, poco prima di Natale, nel tardo pomeriggio. Il grave episodio è poi emerso soltanto qualche giorno dopo, quando il, che avrebbe nascosto l’aggressione, è andato a scuola. Aveva unamolto dolorante e strani segni sul ...

Una frattura a una mano e bruciature di sigaretta sul volto: è questo il trattamento che alcuni adolescenti avrebbero riservato a un coetaneodi. L'episodio risalirebbe a prima delle festività di Natale. L'aggressione, per cause ancora da chiarire, sarebbe avvenuta in un tardo pomeriggio sulle mura cittadine. Ilin un ...L'episodio è avvenuto alle Mura di, nella zona tra il Cinghialino e il Bastione della Cavalerizza, nei pressi del centro storico. Intorno alle 18.30 del pomeriggio, il ragazzo si sarebbe ...Una frattura a una mano e bruciature di sigaretta sul viso: sono queste le ferite riporatate da un 14enne di Grosseto dopo essere stato accerchaito e picchiato da un gruppo di coetanei. L'aggressione, ...Prima qualche provocazione e poi sarebbero passati a spinte, calci e pugni, arrivando anche a sigarette spente sul volto.