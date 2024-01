Grosseto | 14enne aggredito dal branco | mano rotta e sigarette spente sul volto

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Come riportato da La Nazione , il fatto è emerso solo qualche giorno dopo quando il, che avrebbe inizialmente nascosto l'aggressione, era tornato a scuola. Aveva unamolto dolorante e ...

Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 Lo avrebbero accerchiato dopo averlo seguito per almeno mezz’ora. Prima qualche provocazione e poi sarebbero passati ... (dayitalianews)

Come riportato da La Nazione , il fatto è emerso solo qualche giorno dopo quando il, che avrebbe inizialmente nascosto l'aggressione, era tornato a scuola. Aveva una mano molto ...diper ...Vittima dell'aggressione undi. Ad agire sarebbe stato un gruppo di quattro adolescenti, poco più grandi della vittima, tutti italiani. E' quanto avvenuto sulle Mura di, ...A Grosseto un 14enne è stato inseguito per almeno mezz'ora e accerchiato da un branco di bulli. I quattro adolescenti, poco più grandi di lui, l'avrebbero poi aggredito con spinte, calci e pugni, ...Un ragazzo di 27 anni è morto a Grosseto all'ospedale Misericordia, stroncato in pochissimo tempo da una meningite fulminante. La tragedia si è consumata nel reparto ...