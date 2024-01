Greenwood espulso | Iglesias è una furia | fa una richiesta e offre frutti di mare

Ha fatto scalpore il cartellino rosso rimediato tranel corso del match tra Getafe e Rayo Vallecano , terminata col punteggio di 2 - 0 per gli ...Nel match di ieri tra il suo Getafe ed il Rayo Vallecano,ha lasciato la squadra in 10 al ...- estero%2Fgreenwood -- con - il - getafe - iglesias - trovatemi - un - video - in - cui -...L'inglese ex Manchester United ha ricevuto il cartellino rosso per espressioni offensive verso il direttore di gara ...