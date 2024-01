Gratta e vinci | lo spam ti fa ricco | truffa a lieto fine

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), la sua storia ha dell’incredibile: la fortuna ha fatto dietrofront e la posta indesiderata si è rivelata provvidenziale. Non mancava che una manciata di giorni al suo compleanno. Non aveva neanche deciso se festeggiarlo, ed eventualmente come, oppure con chi. E non sapeva ancora neanche che, mentre lui era in preda alla più totale indecisione relativamente al da farsi, il destino stava già muovendo i fili al posto suo. PixabayCosì, un bel giorno, il 45enne Safa Benham, di Sterling Heights, nel Michigan, ha scoperto che il suo nominativo era stato selezionato nell’ambito di un’estrazione casuale datata 30 novembre scorso. Si trattava, o almeno così pareva, di un gioco parallelo aldella serie 500X Money Maker. Un concorso che premiava in maniera appunto casuale gli aspiranti fortunelli che ...