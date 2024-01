“Grande Fratello” | Rosy Chin choc sulla sua uscita | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) News TV.è stata una delle prime concorrenti ad entrare nella casa del. È molto amata dal pubblico, anche se in varie occasioni non sono mancate le polemiche. Nella vita è una chef, ma anche creator e food blogger. È nata a Milano, dove ha aperto il suo ristorante, ma ha origini cinesi. È sposata con Alessandro, che nella corso della puntata del 30 dicembre l’ha sorpresa cucinando per lei. Nella serata di ieri la chef, parlando con Maddaloni si è lasciata andare a dichiarazionisua. Vediamo cosa ha rivelato. Leggi anche: “”, lite tra Fiordaliso e Beatrice:Leggi anche: “”, ...