Grande Fratello | dopo il ritiro forzato di Beatrice Luzzi scattano le polemiche | alcuni gieffini volevano fare l' aperitivo

Il Grande Fratello è intervenuto annullando il Televoto in corso in occasione della prossima puntata di sabato 8 gennaio. Nel pomeriggio di oggi, le ... (blogtivvu)

(Adnkronos) – Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello per motivi personali. L’attrice, come rende noto la trasmissione, lascia il programma oggi, ... ()

Grande Fratello , i fan di Beatrice sono furioso con concorrenti e produzione. Tantissimi i messaggi che stanno Arriva ndo in queste ore in cui ... (caffeinamagazine)

L'attrice romana Beatrice Luzzi,protagonista dell'attuale edizione delha dovuto abbandonare la Casa a causa della morte del padre d Paolo Luzzi, venuto a mancare la notte scorsa dopo essere stato ricoverato qualche giorno fa, a causa di un malore....Brutte notizie al. Beatrice Luzzi lascia la Casa di Cinecittà per l'improvvisa perdita del padre. A dare la notizia, direttamente la pagina ufficiale del reality che ha diramato una nota sui profili ...Nelle scorse ore Beatrice Luzzi è uscita dalla casa Grande Fratello in seguito alla morte di suo padre. Sui social moltissimi utenti si sono stretti attorno all'attrice con messaggi di vicinanza, ma ...Diverse le reazioni per l'abbandono di Beatrice. Molti vip mostrano vicinanza all'attrice, invece in Casa si pensa a festeggiare.