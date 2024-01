Grande Fratello | colpo di scena di Eugenio Colombo | Vado a riprendermi Greta | mi manca e ora sono pronto

Grande Fratello nel mirino del pubblico dopo l’uscita di Beatrice. L’ormai ex concorrente se n’è andata dopo aver saputo della morte di suo padre, ... (caffeinamagazine)

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Beatrice Luzzi ha lascia to la casa del Grande Fratello . L'attrice romana ha scelto di abbandonare immediatamente il set ... (liberoquotidiano)

Nella casa del Grande Fratello 2023 , Massimiliano Varrese ha millantato alcune cose che secondo lui avrebbe portato per primo in Italia. E così ... (anticipazionitv)

Grande Fratello Anticipazioni - Beatrice abbandona - televoto annullato. Ecco cosa accadrà

Grande Fratello Anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 8 gennaio in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come di ... ()