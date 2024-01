Grande Fratello | Beatrice Luzzi lascia il reality per motivi personali FOTO

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)ilper. L’attrice, come rende noto la trasmissione,il programma oggi, mercoledì 3 gennaio., una delle concorrenti principali deldi Canale 5, avevato provvisoriamente il programma prima di Natale per assistere il padre che si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico. L’attrice è rientrata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:distrugge Giuseppe (VIDEO): “Tu per me non esisti più, evitami da oggi in poi, per…” GF, Varrese parole gravi contro ...