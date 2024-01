Grande Fratello | Beatrice Luzzi lascia il programma

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) –ilper motivi personali. L’attrice, come rende noto la trasmissione,iloggi, mercoledì 3 gennaio., una delle concorrenti principali del reality di Canale 5, avevato provvisoriamente ilprima di Natale per assistere il padre che si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul profilo Instagram dell’attrice, è comparso un messaggio pubblicato dallo staff: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo, papà di. Le nostre più sentite condoglianze vanno a, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari....

Grande Fratello , Beatrice Luzzi ha lascia to la Casa per un grave lutto: ecco cos’è accaduto nelle ultime ore Grande Fratello , l’attrice Beatrice ... (gossipitalia.news)

scoppia il caso su Beatrice Luzzi, la scoperta poche ore dopo aver salutato temporaneamente la casa. Per chi non lo sapesse l’attrice ha abbandono ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello , Beatrice Luzzi ha lascia to la Casa per un grave lutto: ecco cos’è accaduto nelle ultime ore Grande Fratello , l’attrice Beatrice ... (361magazine)

"È sempre unonore rappresentarla" ha aggiunto sul tema. L'altoatesino ha citato naturalmente la sua famiglia raccontando di sé, in particolare iladottivo Marc: "È forse il primo ...Aria tesa nella casa del. Dopo essere tornata in gioco, uscita dalla casa per gravi problemi di salute di suo padre che l'hanno costretta a correre al suo capezzale, Beatrice Luzzi ha trovato Anita Olivieri ...A causa dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto, che vedeva coinvolti Monia La Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato. Gli ...La decisione era nell'aria da tempo ma ora è ufficiale: Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello per motivi personali. L'attrice, come rende noto la trasmissione sul suo sito internet, lascia il ...