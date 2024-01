Grande Fratello 2023 | clamorosa bufala di Massimiliano Varrese | un vecchio video spopola sul web

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nella casa delha millantato alcune cose che secondo lui avrebbe portato per primo in Italia. E così parlando con alcuni inquilini ha affermato in maniera convinta e decisa di essere stato lui a promuovere un certo tipo di taglio di capelli nel nostro Paese. E ciò ovviamente ha scatenato ilarità e derisione sui social, con molti che non possono credere a quanto dichiarato dall’attore. GFcrede di aver lanciato una modanon è nuovo a esternazioni discutibili alin cui si attribuisce cose non sue. Infatti, dopo che ha rivelato di aver portato l’hip hop in ...