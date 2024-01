Grande Fratello 2023 | alcuni gieffini infrangono il regolamento | provvedimenti in arrivo?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nella casa delinquilini hanno trasgredito una regola del programma dando ad altri concorrenti una cosa che avevano preso dalla suite della casa. E anche il fatto di aver detto una bugia a Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi è stato reputato di cattivo gusto, ennesimo segno di una spaccatura nella casa del GF. Tutto ciò è stato poco apprezzato dal pubblico da casa.: violazione delda parte diMassimiliano Varrese e Federico Massaro hanno vinto la tombola organizzata dale come premio hanno potuto passare una serata in suite in compagnia di due inquilini a loro ...