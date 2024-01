Governo | le ' domande' dei medici a Meloni | ' quando vere riforme per Ssn?'

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - L'attesa conferenza stampa di fine anno della premier Giorgia, rimandata due volte, è finalmente arrivata e avrà tra i tanti 'titoli' anche uno dedicato alla sanità. Visto anche il passaggio dedicato al Servizio sanitario nazionale e alla garanzia di cure per gli italiani da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo tradizionale discorso agli italiani la sera del 31 dicembre. La premier ha precisato che "c'è piena condivisione sulla necessità di sostenere l'occupazione, retribuzioni adeguate e garantire sicurezza sul posto di lavoro" e appunto su "una sanità pubblica efficiente". Non potranno essere presenti fisicamente domani, ma i sindacati dei- attraverso l'Adnkronos Salute - mandano le loroalla premier. Sindacati che vengono da due giorni di sciopero a ...

Attiva, da ieri, 2 gennaio 2024, la piattaforma per la presentazione delledi ammissione ai contributi 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e ...ributidiretti@pec....nella Ue Alle Europee di giugno si candiderà capolista in tutte le circoscrizioni LE 10... sottolineando che era un obiettivo dichiarato del vostro. Perché ha cambiato idea Lei ha ...