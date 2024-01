Governo | Campi | ' informazione sia più attenta a grandi scenari e non a gossip' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma 3 gen. (Adnkronos) - "C'è un concorso di colpa tra politica ese spesso ci si attarda sulle polemiche di basso profilo piuttosto che su prospettive edi più ampio respiro". Lo dice all'Adnkronos Alessandro, docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia, all'inizio di un 2024 che per l'Italia si annuncia ricco di sfide, a partire dalla presidenza del G7. "E' il sistema dell'-sottolinea- che racconta la politica e spesso lo fa male, portando all'attenzione dell'opinione pubblica questioni di cronaca spicciola, piuttosto che provare a ragionare sulle partite fondamentali e lequestioni che investiranno l'Italia: penso alle guerre in corso, alla presidenza del G7 che potrebbe consentire al nostro Paese di farsi parte attiva per ...