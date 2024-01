(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Mosca, 3 gennaio 2024 – Una interainè statadi discredito delle forze militari per aver esposto suldella lorodi Veliki Novgorod una ghirlanda natalizia con la scritta ““. I proprietari dell’appartamento si sono difesi sostenendo che il display collegato alla rete wi fi avrebbe invece dovuto riportare un messaggio augurale per il Nuovo anno. Il capo, Andrei, 43 anni, aveva assemblato la ghirlanda seguendo le istruzioni di un video blogger, dopo aver acquistato le componenti separatamente e poi eseguendo il download del firmware. In un primo momento – ha sostenuto – era comparso il regolare messaggio augurale che però a mezzanotte è cambiato nello slogan pro Ucraina. La stessa cosa è ...

... poiché non solo la guerra contro l'prosegue inesorabile, ... quando invece in breve tempo diventerà presente fino'...che dobbiamo sempre di nuovo imparare a usare per la suae per il ...Felice anno nuovo 2024,".