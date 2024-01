Gli autori verranno puniti | la minaccia del presidente iraniano Raisi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il governo dell'Iran ha dichiarato ufficialmente per domani una giornata di lutto nazionale per la morte di almeno 103 persone nelle due esplosioni verificatesi oggi vicino al cimitero nella città di Kerman, nell' Iran meridionale, durante una cerimonia tenutasi per commemorare il generaleQassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica, ucciso in un bombardamento statunitense all'aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020. Lo ha reso noto la televisione di Stato «Irib». "I terroristi dietro l'esplosione nel cimitero di Kerman sono mercenari di potenze arroganti (termine che l'Iran usa per gli Stati Uniti e i suoi alleati) e saranno certamente". Lo ha detto il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Ejei, citato da Irna. Il...

follia nella notte di Capodanno , a Molfetta , in provincia di Bari, dove una decina di ragazzi ha ribaltato un’auto in piazza Vittorio Emanuele a ... (ilfattoquotidiano)

Tuttiospedali di Kerman sono stati allertati e le ambulanze si stanno affrettando per ... Le bombe sono state fatte esplodere a distanza daglidell'attentato. La strage sembra avere una ..."Per ora", sostengonodel report, "probabilmente il pericolo maggiore è che aerei o navi cinesi e statunitensi si scontrino. Secondo il Pentagono, il numero di incontri rischiosi negli ...Tal Unapolagetically Black ha scritto su X, ex-Twitter, un messaggio diretto contro Harada e il team di Tekken: "L'unica ragione per cui Eddy Gordo non è stato ancora svelato è perché gli autori di ...Roma, 3 gen. (askanews) - Inizio anno con temperature polari nel Nord Europa. A Stoccolma, in Svezia, tutta ricoperta di neve, un gennaio così freddo non si registrava da 25 anni, con una temperatura ...