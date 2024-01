Gli “angeli” del Moscati | encomio per i medici di cardiologia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo lamentele, per l’Ospedaledi Avellino arrivano anche attestati di riconoscenza verso il personale medico sempre in prima linea. “Il primodel 2024- comunicando i vertici dell’Azienda ospedaliera cittadina- Un paziente in dimissione prima di lasciare la Città ospedaliera, ha voluto salutare e ringraziare con una bellissima lettera manoscritta e autografa il dottor Brenno Fiorani, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia, e tutto il suo staff. “Mi sono sentito ospite di gente unica”… Entriamo nel nuovo anno nel migliore dei modi: accompagnati dalle parole di gratitudine e apprezzamento per il lavoro, la gentilezza e la professionalità dei nostri operatori”. E sempre in queste ore anche un altro paziente ha voluto pubblicamente ringraziare il dottore Fabio Magliulo cardiologo ...