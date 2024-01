Gli amici di Verdini attenti al Ponte sullo Stretto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È una settimana cruciale questa per l’indagine della Procura di Roma sulle commesse in Anas. Oggi sono previsti gli interrogatori degli indagati raggiunti, lo scorso 28 dicembre, da cinque misure cautelari degli arresti domiciliari e due misure interdittive, della durata di 12 mesi, nell’ambito dell’inchiesta. Tra le persone che verranno ascoltate dal gip della Capitale c’è Tommaso, figlio dell’ex parlamentare Denis, anch’egli finito nel registro degli indagati in un procedimento in cui si ipotizzano i reati di corruzione e turbativa d’asta per illeciti su una serie di gare milionarie per l’affidamento di lavori. È una settimana cruciale questa per l’inchiesta sulle commesse in Anas che vede coinvolto anche Tommaso, figlio dell’ex parlamentare Denis Non è escluso che gli indagati, al primo confronto con i magistrati, possano decidere di ...