Giuntoli a un bivio | Vendere e reinvestire o lasciare tutto com' è? - Top News

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Come spiega la gazzetta ci sono da mettere in conto però i mancati introiti legati alla non partecipazione alla Champions , circa 90 milioni che non entreranno nelle casse bianconere in questa ...

...potesse piazzare qualche colpo in inverno ma la situazione resta complicata. Come spiega ... Questo è ildunque, cedere Illing e far cassa da reinvestire o lasciarem tutto così com'è... l'Arsenal avrebbe mosso i primi passi per Kenan Yildiz: un contatto con Cristianoci ... Allegri si trova davanti ad un: o trova il modo di dare maggiore minutaggio a Yildiz oppure ...Cristiano Giuntoli si mette in attesa e non farà colpi folli. Le indicazioni sembrano essere queste, una Juventus che si mette alla finestra e cercherà di fare colpi ed azioni solo ...Su Corsport, doppio bivio Salernitana, Pippo fa i conti. Per la gara di Coppa Italia le scelte, soprattutto in alcuni ruoli, saranno quasi obbligate. Inzaghi sulla destra del reparto ...