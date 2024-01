Girona-Atletico Madrid | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 3 gennaio 2024: in Francia c'è PSG - Tolosa in Italia ottavo in casa per Atalanta e Roma, in Spagna spiccaMadrid Mercoledì 3 gennaio in primo piano la Supercoppa di Francia . Alle ore 20:45 scenderanno in campo Paris Saint - germain e Tolosa per la gara secca tra la vincitrice della ...Sfida d'alta classifica per la ripartenza della Liga Spagnola. La sorpresasfida l'Madrid: i padroni di casa vogliono ...Tanto calcio nella giornata di mercoledì 3 gennaio a partire dagli ottavi di finale di Coppa Italia, dove Atalanta e Roma saranno impegnate ...Seconda contro terza al Montilivi, i Colchoneros hanno perso le ultime tre trasferte ma vogliono fare risultato contro la rivelazione del campionato ...