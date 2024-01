“Giorno nero per gli ebrei” | Atal condannato per istigazione all’odio | dovrà pubblicare la sua pena

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo gli attacchi in Israele dello scorso 7 ottobre, organizzati dal gruppo terroristico Hamas, Youcef, esterno difensivo del Nizza, aveva postato sul proprio account Instagram, seguito da 3.2 milioni di follower, un video particolare. Nel filmato, il predicatore islamico Mahmoud Al Hasanat invocava un “” per Israele e gli. Il calciatore si era scusato, ma il pentimento non era bastato a evitargli un procedimentole che da “apologia del terrorismo” si è trasformato in “provocazionea ragione della religione“. Si era in attesa della condanna arrivata nelle ultime ore.perreligioso Il difensore dell’Algeria è statoa otto ...