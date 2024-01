Giorgia Meloni | Fratelli d' Italia e il rapporto strategico con la Cisal Ugl guarda alla Lega

... prosegue il sindacato, i cui vertici non parteciperanno per protesta alla conferenza stampa di, prevista per il 4 gennaio.Dieci domande a. Sono quelle che Giuseppe Conte ha avanzato aalla vigilia della conferenza stampa della presidente del consiglio. Rinviata per due volte a causa di motivi di salute , ...Domani la conferenza stampa di Giorgia Meloni sarà un campo minato, e chissà quanto rimpiange l'aver dovuto rinviarla due volte per cause mediche. I colleghi cronisti non saranno clementi con lei come ...ROMA - "Meloni pensa di farci credere che lei è una vittima della sfortuna e si piange addosso perché non ha una squadra all'altezza. Ma dai, siamo seri. Quelli che la premier ha intorno, se li è scel ...