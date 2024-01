Ginosa | accusa | madre picchiata ed umiliata | arrestato 26enne Anche un braccio chiuso in una porta finestra ed il lancio di bottiglie

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione dihannonella flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, undel posto, già noto alle Forze dell’Ordine. Allertati dalla Centrale Operativa di Castellaneta, i Carabinieri sono intervenuti in una abitazione del centro a seguito delle richieste di aiuto di una donna, che sarebbe stata, ingiuriata e maltrattata verbalmente e fisicamente dal figlio che le avrebbelanciato delle, non riuscendo a colpirla. Nel corso del litigio, il giovane le avrebbeilin una, causandole lesioni che hanno reso necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 ...