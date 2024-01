Gino Cecchettin e la fiction su Giulia | lo sdegno di Lara Magoni | “Spero sia una fake news”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Bergamo. La notizia che vorrebbepronto a raccontare a mezzo libro ola drammatica vicenda che ha colpito la sua famiglia per via della morte diper mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, ora in carcere, ha scatenato molte polemiche, non da ultima quella del sottosegretario allo Sport di Regione Lombardiache ha scelto di lasciare ai social, in particolare alla sua pagina Facebook, i suoi pensieri. L’ex campionessa di sci, anni impegnata in politica, con un trascorso anche da assessore al Turismo, in quota Fratelli d’Italia, scrive così: “Vorrei condividere con Voi il mio pensiero e conoscere il vostro…, il papà di, la giovane uccisa a novembre del 2023 dall’ex ...