Giappone | scoppia un incendio vicino alla stazione di Kokura | le immagini

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) I media locali hanno fatto sapere che mercoledì 3 gennaio èto unin un'area commercialedi, nel sud del. Uno dei testimoni ha raccontato di aver sentito una piccola esplosione intorno alle 15 (ora locale). L'emittente pubblica nipponica NHK, inoltre, ha riferito che circa 20 autopompe sono state chiamate sul posto per spegnere le fiamme. Non sarebbero stati registrati feriti.

I media locali hanno fatto sapere che mercoledì 3 gennaio è scoppiato un incendio in un'area commerciale vicino alla stazione di Kokura, nel Sud del Giappone.Scossa di terremoto di magnitudo 5.6 in Argentina, nella provincia di La Rioja. Altro sisma anche in Giappone, magnitudo 4.9 ...