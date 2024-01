Giappone | quattro persone accoltellate nella stazione metropolitana di Akihabara a Tokyo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Non c’è pace per il: dopo il devastante terremoto – che ha portato a 73 il numero delle vittime – e l’incidente aereo su cui sono in corso le indagini, arriva la notizia disu un treno fermodelladi, in. A ripotare la notizia l’emittente televisiva Nhk che cita la polizia e spiega che la donna che ha compiuto l’aggressione è stata presa in custodia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rivivi la DIRETTA SCRITTA della terza gara della Tournée deiTrampolini 2023 - 2024, in ...2 - 49 Stefan Kraft (Austria) - Aleksander Zniszczol (Polonia) 3 - 48 Ryoyu Kobayashi () - ...... invece di Federico Giuliani I nla terra trema continuamente . In un anno si registrano ... in questo Paese, incastonato nel punto esatto in cui convergonoplacche tettoniche, al ...Quattro persone sono state accoltellate su un treno fermo alla stazione di Akihabara, nella capitale giapponese Tokyo, e condotte in ospedale. Lo ...Un viaggio in Giappone firmato da un Wim Wenders in stato di grazia e con una grande colonna sonora: perché dovreste proprio vedere Perfect Days ...