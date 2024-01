Giappone | quattro accoltellati in metro a Tokyo | video

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)persone sono state ferite con un coltello in una stazione della linea circolare Yamanote, precisamente quella di Akihabara, situata nella città di, in. Questi dettagli emergono da un rapporto della polizia locale, che è stato riportato da SkyNews su X e citato dalla pubblica emittente Nhk. A seguito dell'incidente, il servizio ferroviario sulla linea circolare Yamanote è stato interrotto a causa di "problemi" nella stazione di Akihabara, come dichiarato dalla East Japan Railway Company su X. Secondo le informazioni fornite da Nhk, sembra che una donna abbia minacciato passeggeri con un coltello all'interno di un treno presso la stazione di Akihabara. La donna è stata successivamente fermata e detenuta, mentre la poliziapolitana sta attualmente conducendo un'indagine sull'incidente.

Non c’è pace per il Giappone : dopo il devastante terremoto – che ha portato a 73 il numero delle vittime – e l’incidente aereo su cui sono in corso ... (ilfattoquotidiano)

persone sono state accoltellate su un treno a Tokyo, in. È avvenuto su un vagone fermo alla stazione di Akihabara. Subito dopo l'aggressione, i feriti sono stati trasportati in ... arriva la notizia di persone accoltellate su un treno fermo nella stazione della metropolitana di Akihabara a Tokyo, in. A ripotare la notizia l'emittente televisiva Nhk che cita la ... Shock in Giappone, una donna ha accoltellato quattro persone su un treno a Tokyo. L'episodio è avvenuto alla stazione di Akihabara. La donna, come si vede nei video che circolano sui social, è stata ...