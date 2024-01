Giappone | oltre sessanta vittime Ma perché in Italia si muore anche con scosse più deboli?

... a Tokyo in. Lo afferma la compagnia aerea, mentre ha iniziato la sua indagine la Japan ... La Jal ha cancellato40 voli da e per Haneda oggi. Anche la All Nippon Airways (Ana) ha ...a loro due c'è sempre Kraft in lotta, ma ormai distanziato. C'è da dire che però l'uomo più ...2 - 49 Stefan Kraft (Austria) - Aleksander Zniszczol (Polonia) 3 - 48 Ryoyu Kobayashi () - ...È' durato solo un turno a Brisbane il ritorno al tennis giocato di Naomi Osaka, assente dai campi da oltre un anno per maternità.Secondo l’esperto interpellato da Panorama.it il problema sarebbe dato dalle costruzioni anteriori all’entrata in vigore delle norme antisismiche del 2009. Ma scosse come quelle giapponesi sarebbero d ...