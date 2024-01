Giappone | nuova scossa di terremoto

Di magnitudo 5.5, è stata registrata nella regione di Noto: niente allerta tsumani Unascossa di assestamento di magnitudo 5.5 è stata registrata innella regione di Noto, a due giorni dal forte sisma che ha fatto almeno 70 morti. Lascossa è stata registrata ...Si tratta di Usa, UK, Canada, Francia, Germania,e appunto l'Italia, mentre l'UE è ... L'Italia ha quindi acquisitorilevanza internazionale per un Paese che è nell'élite mondiale dopo ...SpaceX ha pianificato di abilitare l'invio di messaggi di testo dallo spazio quest'anno in collaborazione con operatori cellulari, con la possibilità di effettuare chiamate vocali e connettersi a inte ...The Brothers Sun, scheda della Serie TV con Justin Chien e Michelle Yeoh, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere la Serie in TV e in Streaming online.