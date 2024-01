Gianluigi Buffon | “Ludopatia? Non è un problema di quanto spendi E bisogna fare dei distinguo”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La tentazione delle scommesse nel mondo del calcio è “un tema molto delicato”. A dirlo è, attuale capo delegazione della nazionale italiana. “Credo sia sbagliato criminalizzare e nondei– ha detto l’ex portiere della Juventus in un’intervista al Corriere della Sera -. Scommettere di per sé non è reato, gli stadi stessi e le trasmissioni sportive sono pieni di pubblicità di App di questo genere e lo Stato incentiva il gioco. Se invece un calciatore scommette sul calcio va incontro a punizioni che giustamente devono essere inflitte; ma se scommette sulla pallavolo, sul basket, sulle corse dei cani…non sta commettendo alcun reato. E la cosa peggiora quando si parla di, anche qui non centrando l’obiettivo: lanon è un ...

