Gianfelice Facchetti contro Moggi | «Mostriamo le fedine penali!»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), figlio dell’ex bandiera dell’Inter Giacinto, risponde agli attacchi di Lucianosu Libero Attraverso i propri social,ha voluto rispondere per le rime a Luciano. L’ex dirigente della Juve, in una recente dichiarazione rilasciata a Libero, aveva parlato della sentenza 2166/2018 della Corte d’Appello di Milano, la quale avrebbe condannato il figlio dell’ex bandiera dell’Inter. «Ringrazio Libero e uno dei suoi opinionisti più fidati e ossessionati dal sottoscritto secondo cui, nell’imperdibile pezzo di inizio anno, io sarei stato condannato.lepenali e ci facciamo quattro risate, alla faccia delle balle spaziali che raccontate da quasi vent’anni ormai». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Con loro nuovi innesti come la Signoroni & The MC Band,, Adriano Panatta, gli ex calciatori Christian Vieri , Bruno Giordano e Beppe Signori ma per il popolo del web è stato un ...Questi signori dissero che era preferibile chenon facesse niente. Anche perché aveva torto marcio . Purtroppo, le intercettazioni fanno da testimone. Se volete, vi faccio vedere ...Il figlio di Giacinto Facchetti ha riposto a Luciano Moggi, dopo le recenti dichiarazioni dell’ex dirigente della Juve Gianfelice Facchetti, tramite social, ha risposto a Luciano Moggi. L’ex dirigente ...A Milano in questi giorni di feste sono accampati due tendoni di circo: uno propone la classica tradizione circense anche con esibizioni di animali, l'altro ha invece scelto di non utilizzarli più. Pe ...