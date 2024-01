GF | Beatrice Luzzi lascia il programma

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)si trova costretto are la casa del GF per motivi personali. È appena arrivato un comunicato delche ha annunciato che l’abbandono dello show è immediato. Era già accaduto chesse ilqualche settimana fa, per via dell’operazione chirurgica a cui era stato sottoposto il padre. L'articolo proviene da The Social Post.