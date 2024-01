GF | Beatrice Luzzi abbandona dopo la morte del papà Signorini furioso | «La vostra assenza di empatia mi lascia senza parole»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Oggi è stato un giorno molto difficile per il Grande Fratello. Ladeldie il seguente abbandono della coinquilina per stare accanto alla sua famiglia ha...

(Adnkronos) – Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello per motivi personali. L’attrice, come rende noto la trasmissione, lascia il programma oggi, ... ()

Il percorso disi è fatta subito notare al GF per il carattere forte: l'attrice è stata più volte protagonista di scontri accesissimi con Massimiliano Varrese. Inoltre ...L'attrice romana, grande protagonista dell'attuale edizione del Grande Fratello ha dovuto abbandonare la Casa a causa della morte del padre d Paolo, venuto a mancare la notte scorsa dopo essere ...Oggi è stato un giorno molto difficile per il Grande Fratello. La morte del papà di Beatrice Luzzi e il seguente abbandono della coinquilina per stare accanto alla sua famiglia ...Con un comunicato ufficiale, il Grande Fratello annuncia che Beatrice Luzzi lascia la casa e quindi potrebbe non fare più ritorno ...