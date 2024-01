GF 2023 | tre inquilini fanno un brutto torto a Beatrice Luzzi | scoppia la polemica

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Alcuniche non sopportano piùal GFhanno deciso di non presentarsi a tavola visto che è stata lei a cucinare. Stiamo parlando di Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin, che ormai hanno deciso di non avere più alcun tipo di rapporto con l’attrice. Ma questo episodio non è stato apprezzato dai telespettatori del Grande Fratello, visto che hanno definito il loro comportamento maleducato scagliandosi contro i tre ragazzi. GF: Anita, Giuseppe e Rosy non mangiano quanto preparato daSi è creata una sorta di spaccatura nella casa del Grande Fratello, conche si è legata molto ai nuovi concorrenti Stefano Miele e Sergio D’Ottavi e formano un gruppetto contro il resto ...