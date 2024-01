Gemelli | intervento con ‘molletta’ in giovane con distrofia di Duchenne

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È stato eseguito al Policlinicodi Roma il primonel mondo occidentale per ridurre il grado di insufficienza mitralica su uncondicon unasulla valvola mitralica inserita con procedura mininvasiva endovascolare (MitraClip). L’aspettativa di vita dei pazienti con– riferisce una nota del Policlinico

Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - È stato eseguito al Policlinico Gemelli di Roma il primo intervento nel mondo occidentale per ridurre il grado di ... (ilgiornaleditalia)

È stato eseguito al Policlinicodi Roma il primonel mondo occidentale per ridurre il grado di insufficienza mitralica su un giovane con distrofia di Duchenne con una 'molletta' sulla valvola mitralica inserita ...Nascono quattro figli, Cristiano (nel 2005), Isabella (2007), e i dueVincent e Josephine (... 'L'chirurgico mi ha portata a pensare al futuro, e al fatto che fosse venuto il momento ...Roma, 3 gen - È il primo intervento di questo genere effettuato nel mondo occidentale su un paziente con distrofia muscolare di Duchenne (l’unico altro precedente pubblicato in letteratura è stato ...Antonio Corbo nel suo intervento ai microfoni dell'emittente radiofonica partenopea ha messo in evidenza un retroscena inedito sul Napoli.