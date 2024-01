Gazzetta dello sport | “Mazzarri sta pensando al 3-4-2-1”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Walterè fortemente tentato di cambiare modulo Secondo il quotidiano Lain casa Napoli potrebbe esserci un cambio di modulo. Walterinfatti starebbedi tornare alla difesa a 3 dopo i tanti gol subiti dalla squadra. A convincerlo ad un ritorno al passato potrebbe essere proprio il mercato di gennaio. Se in giornata dovesse arrivare Samardzic potrebbe schierarlo insieme a Mazzocchi già nella prossima partita col Torino. Di seguito un estratto di quanto pubblicato dalla rosea: “Di Lorenzo braccetto di destra in difesa a coprire le spalle a Mazzocchi, che agirebbe a tutta fascia. E poi Samardzic alla Hamsik, sulla trequarti insieme a Kvaratskhelia e dietro l’unica punta. Ipotesi di lavoro credibile, magari con un sistema molto fluido in ...

