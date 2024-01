Gascoigne malconcio dopo una lite | salvato da un cliente | “Vederlo così mi ha spezzato il cuore”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “Quando l’ho visto mi si èil“. A parlare al Daily Mail è Terry Swinton, il 54enne di Londra che haPaulsul lungomare di Bournemouth. La leggenda del calcio inglese, ex della Lazio, è stato ritrovato fuori da un hotel, in precarie condizioni fisiche e mentali, mentre litigava con due persone che probabilmente stavano cercando di rubargli dei soldi. Solo l’intervento di Swinton ha evitato il peggio: l’uomo ha portatoall’interno dell’albergo e gli ha tenuto compagnia prima dell’intervento dello staff dello stesso hotel. Secondo quanto scrive il Daily Mail, il 56enne ex centrocampista di Tottenham e Lazio riusciva a malapena a mettere insieme una frase quando è stato avvistato fuori da un hotel nella cittadina del sud ...

