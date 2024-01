Gascoigne | lite fuori da un hotel | il terribile racconto di un testimone

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Altro episodio da dimenticare per Paul. Come riferito dai media inglesi, l'ex attaccante della Lazio è stato protagonista di unaavvenuta all'esterno di undi ...

Altro episodio da dimenticare per Paul. Come riferito dai media inglesi, l'ex attaccante della Lazio è stato protagonista di unaavvenuta all'esterno di un hotel di ...... viene descritto così da un uomo suo fan intervenuto per salvarlo durante unacon due persone fuori a un hotel di Bournemouth. L'ultima di, sempre più in caduta: che cosa è ...L'episodio è avvenuto a Bournemouth, con l'ex Lazio soccorso da un fan che l'ha visto "mentalmente e fisicamente malconcio" ...Le condizioni di Gascoigne, ex stella del calcio inglese e della Lazio negli Anni 90, sono sempre più preoccupanti: ecco cosa è successo fuori a un hotel ...