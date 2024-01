Gas | bollette giù del 6 | 7% Cosa cambierà nel 2024

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° dicembre 2023 la bolletta del gas scende del 6,7% nel mercato tutelato. Una diminuzione dovuta sicuramente alle temperature, più simili alla primavera che all’inverno. Le associazioni di consumatori parlano di notizia positiva ma considerano la diminuzione ancora carente. Per il Codacons invece “la riduzione del tutto insufficiente, e non salverà gli italiani dai rincari che li attendono con la fine del mercato tutelato”. Seppur in discesa rispetto al 2022, la spesa per il gas di una famiglia tipo ha raggiunto una media di 1.307 euro nel 2023, più alta del 15,7% rispetto al 2021 e addirittura del +34% sul 2020. Questo significa che rispetto a tre anni fa un nucleo ha speso nel 2023 in totale ben 332 euro in più solo per le forniture di gas, e causa della situazione dei prezzi che è tutt’altro sotto controllo.Leggi anche: ...

