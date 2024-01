Gas | Arera | bolletta famiglia -6 | 7% per consumi dicembre

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen.(Adnkronos) - Scende del 6,7% rispetto al mese precedente lagas per latipo in tutela per idi2023. Lo comunicasegnalando come con la fine della tutela gas dal 2024, l'Autorità aggiorni per l'ultima volta le bollette dei clienti domestici che non hanno ancora scelto il mercato libero. In futuro, spiega una nota, sarà aggiornata mensilmente la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti del Servizio di tutela della vulnerabilità, attivo per circa 2,5 milioni di famiglie, con gli stessi criteri, tempi e modalità finora utilizzati. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da...

... scende del 6,7% rispetto a novembre, calo determinato interamente dalla diminuzione della spesa per la materianaturale. Lo comunica l'nell'ultimo aggiormamento della tariffa per i clienti ...La prima, per affidare all', l'Autorità nazionale e indipendente di regolazione dell'energia elettrica,e servizio idrico integrato, la regolazione e la sorveglianza complessiva di tutti i ...Le bollette del gas sono in calo del 6,7% per i consumi di dicembre rispetto al mese precedente. Lo comunica l'Arera - l'Autorità di regolazione per energia, ...Ultimo aggiornamento mensile prima di mercato libero (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Cala ancora la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di dicembre 2023 e s ...