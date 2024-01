Gas | a dicembre la bolletta cala dal 6 | 7% Nel 2023 ogni famiglia ha speso 1 300 euro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nell’ultimo mese delladel gas è scesa del 6,7% peritaliana, rispetto a quella di novembre. Lo comunica l’Arera, nell’ultimo aggiornamento delle bollette dei clienti domestici che non hanno ancora scelto il mercato libero, prima della fine della tutela gas, a partire dal 2024. In futuro, spiega una nota, sarà aggiornata mensilmente la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti del Servizio di tutela della vulnerabilità, attivo per circa 2,5 milioni di famiglie, con gli stessi criteri, tempi e modalità finora utilizzati. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano e pubblicata ...

