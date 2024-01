Game of Thrones | in arrivo nuovi spin-off | stavolta d’animazione

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) I fan dis ofpotranno rituffarsi nel loro universo preferito grazie a-offin chiave animata Lo stesso autore George R.R. Martin ha svelato che il suo universo più famoso ha in lavorazione diversi-off in chiave animata. Il mondo fantasy di A Song of Ice & Fire, la saga letteraria da cui è tratta la serie televisivaof, ha tra i propri progetti anche la serie Nine Voyages, cioè uno show incentrato sulle imprese marittime di Corlys Velaryin, meglio noto come la Sea Snake. Infatti, lo scrittore annuncia sul proprio blog personale: Abbiamo trasformato Nine Voyages, la nostra serie sui leggendari viaggi della Sea Snake, da live action ad animazione. Una mossa che appoggio pienamente. I vincoli di ...

