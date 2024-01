Gaeta Fiera delle Luminarie e delle Regioni 2024 | annullata a causa dei contagi da Covid-19

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)– Nessuna speculazione. La verità è un’altra. All’Ana Ugl non sono piaciute le insinuazioni circolate nelle ultime ore arelativamente all’annullamento della prima edizione della “”. Si sarebbe dovuta svolgere in via Marina di Serapo, dal 4 al 7 gennaio, nel tratto ricompreso tra Via Serapide e L'articolo Temporeale Quotidiano.