G7 | al via presidenza italiana

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Focus su Ucraina ma anche Cina e clima in agenda Meloni E' iniziata con il 1° gennaio 2024 ladel G7, il foro di dialogo informale che riunisce i sette paesi altamente industrializzati, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, cui si aggiunge l’Unione Europea. Roma ha raccolto il testimone dal

Putin ha visitato l’ospedale militare Vishnevskij e rivolgendosi ai militari ha detto che la situazione sul campo (in Ucraina) sta cambiando, gli ... (ilsole24ore)

Al via da oggi la presidenza italiana del G7, il foro di dialogo informale che riunisce i sette paesi altamente industrializzati, Canada, Francia, ... (secoloditalia)

Focus su Ucraina ma anche Cina e clima in agenda Meloni E' iniziata con il 1° gennaio 2024 laitaliana del G7, il foro di dialogo informale che riunisce i sette paesi altamente industrializzati, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, cui si aggiunge l'......a una rapida conclusione dei lavori di competenza del tavolo tecnico istituito presso la... Spinta all'economia con il ddl Concorrenza: c'è illibera di MattarellaSaldi invernali al via. Tra oggi – in Valle d’Aosta - e venerdì 5 gennaio nel resto d’Italia, iniziano le vendite di fine stagione invernali 2024, primo grande appuntamento commerciale dell’anno e uno ...È direttamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a spostare nuovamente l'attenzione sulle concessioni balneari. E lo fa, nell'ambito della firma al ddl ...