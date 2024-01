Fuori dal coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | mercoledì 3 gennaio 2024

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Questa sera,, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 3. Lee glidiQuesta sera un ampio approfondimento verrà dedicato alle truffe in ...

Violenza sulle donne, ennesimo caso d alla Capitale. Un uomo ha atteso la ex fuori dal posto in cui lavora e l’ha convinta a salire in auto. E lì è ... (ilcorrieredellacitta)

... guidati rispettivamenteministro delle Finanze Bezalel Smotrich eministro della Sicurezza ...ha rimproverato Smotrich e Ben Gvir per aver sostenuto il reinsediamento dei palestinesiGaza ...A quel punto avrebbe "tiratola pistolataschino" per mostrarla agli invitati, in quello che ha descritto come un "gesto superficiale, assolutamente immotivato". L'agente ha anche detto che ...Sono parte della "galassia" biancorossa anche il Centro Acustico Pistoiese, BMB Infissi, Svra Iveco e Porrettana Gomme ...Non tutti i giorni, ma qualche volta ci sarà! Oltre alla presenza non fissa di Mauro Corona, nel nuovo programma di Bianca Berlinguer ci sarà anche Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro. Tra i ...