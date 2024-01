Fuori dal coro | alle 21 25 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni di mercoledì 3 gennaio 2024

Violenza sulle donne, ennesimo caso d alla Capitale. Un uomo ha atteso la ex fuori dal posto in cui lavora e l’ha convinta a salire in auto. E lì è ... (ilcorrieredellacitta)

Nick Longrich presso il Milner Centre for Evolution dell'Università di Bath eDr. Evan Saitta ...imparentato con il Tyrannosaurus rex e che addirittura potrebbe essere collocato al didei ......gruppo L'Espresso di De Benedetti e Cecchetto se ne andò per poi fondare Radio Capital (venduta in seguito anch'essa a De Benedetti). 'Me ne andai perché capii che mi stavano facendo. ...Paul Gascoigne torna purtroppo a far parlare di sé. Come racconta il Daily Mail, l’ex centrocampista di Tottenham e Lazio è stato trovato «fisicamente e mentalmente malconcio», dopo una lite con due p ..."Il campionato è un percorso di 38 partite, ed è diverso dalla coppa. Le eliminazioni di Inter e Napoli ci devono far tenere le antenne dritte. In una partita può succedere di tutto". L'undici ...