Frosinone vs Monza | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Entrambe le squadre puntano alla salvezza, ma non dovrebbero avere problemi a raggiungere l’obiettivo.vssi giocherà sabato 6 gennaio 2024 alle ore 15 presso lo stadio StirpeVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari, dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione, puntano ad una salvezza decisamente tranquilla e fin’ora l’obiettivo sembra essere alla portata. La squadra di Di Francesco ha conquistato 19 punti, ma nelle ultime cinque partite ha conosciuto quattro sconfitte e un pareggio. Un trend decisamente da invertire per non rovinare tutto Leggermente migliore il rendimento dei brianzoli, undicesimi in classifica con 22 punti, a più otto sulla zona retrocessione e a meno sei dal ...

...ad opera di un brillante. Aurelio De Laurentiis (LaPresse) " Calciomercato.itUna serie di scelte sbagliate, come ammesso dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo il pareggio con il, ...Sabato contro il(sua vecchia squadra) potrebbe ritrovare la maglia da titolare in una partita molto delicata per il. Serve la sua spinta e Di Francesco lo sa, Reinier, il 'golden boy'...Tentativo in extremis per Huijsen - Il Tempo - Pinto ci prova, ma forse è tardi. Nelle ultime ore la Roma si è inserita in extremis ... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, Ro ...Il sorpasso. Il Bari ha beffato di corto muso il Sudtirol nella corsa a Lulic. "Il diesse Guido Angelozzi lo aveva già girato in prestito.