Frosinone | Angelozzi | 'Tanti club su Caso | ma non è sul mercato Cheddira'

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Guido, direttore dell'area tecnica del, ha parlato a Tele Bari delle prossime mosse di, soprattutto in uscita:...

I giallazzurri volano in campionato e in Coppa Italia, ma saranno protagonisti anche a gennaio: il direttore sportivo allo scoperto sul giovane ... (itasportpress)

... ma l'accordo colè stato trovato da tempo e resisterà. La Signora - a quanto risulta a Calciomercato.it - ha assolutamente intenzione di rispettare il patto col direttore, per ...Ilin estate ha strappato il prestito grazie ad un'intuizione di. Dopo un periodo di ambientamento, Reinier si è preso ilin una domenica d'inizio ottobre. Schierato ...Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, si è espresso sul mercato in uscita della squadra ciociara a TB Sport per RadioBari. Ha anche parlato della situazione legata a Giuseppe Caso, ...Tra Frosinone e Bari i rapporti sono attivi più che mai, lo dimostra il recentissimo passaggio di Karlo Lulic dai ciociari ai pugliesi a titolo definitivo. Il tutto avviene anche grazie ...