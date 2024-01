Free – Liberi | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 3 gennaio 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 3è ilin onda questa sera, 3 gennaio 2024, su Rai 3 in prima visione dalle 21.20. Una pellicola del 2020, diretta da Fabrizio Maria Cortese, con Sandra Milo e Ivano Marescotti. La storia di cinque anziani tutti ospitati in una casa di riposo. Le loro giornate trascorrono monotone annoiati e delusi dai propri familiari che non vedono mai e dai quali non ricevono affetto. Vediamo insieme trama e cast. Trama Ilracconta la storia di cinque anziani romani, tutti ospiti nella stessa casa di riposo. Trascorrono le loro giornate tutte nello stesso modo, annoiati dalla routine e delusi dai familiari, che non vedono spesso e da cui non ricevono affetto. Un giorno decidono di intraprendere una fuga ...

