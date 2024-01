Freddo polare in Nord Europa | in Svezia -43 gradi | mai così da 25 anni

in arrivo anche in Norvegia Nel fine settimana è prevista una forte ondata dianche in Norvegia. Secondo l'Istituto meteorologico di Oslo, fra sabato e domenica nella capitale le ......prevede tra il 5 e il 10 gennaio 'un'ondata di, la seconda più importante dell'inverno in ordine cronologico'. Si tratta, tiene a precisare, di un'aria che non è né artica néné tanto ...Dal 1999 non si registrava un gennaio così rigido. Un inizio anno con temperature polari nel Nord Europa. A Stoccolma, in Svezia, tutta ricoperta di neve, un gennaio così freddo non ...LEGGI ANCHE Si stanno gettando le fondamenta meteo del GELO Meteo: avanza l’Inverno, dal caldo al gelo in arrivo! Ecco quando Il cambiamento inizia da gennaio Il nuovo anno si apre con una svolta sign ...