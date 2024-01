Franco Ordine | la frase che spiazza | ' Jovic non era diventato un pipp'

Luka Jovic ha spianato la strada alla vittoria del Milan (4 - 1) negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari . L'attaccante serbo ha realizzato la doppietta che ha permesso ai rossoneri ..."Ad accettare l'importante eredità civile e morale custodita da Angelo Meli è statoNicastro ... Ed è ''La mafia che verrà'' il titolo dell'ultimo numero indi tempo della rivista, al cui ...Il Milan ha battuto il Cagliari 4-1 e si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia, l'attaccante serbo ha realizzato una doppietta e il giornalista ne parla così ...29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.). PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l ...